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Рубль вечером продолжил сокращать темпы роста к доллару и евро

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" в среду вечером, рубль сократил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне поступающих противоречивых сигналов относительно процесса стабилизации геополитических рисков и деэскалации ситуации вокруг Украины.

Курс доллара США составил 75,22 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 9,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,47 руб./EUR1, подешевев на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,7 копейки – до 79,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного повышаться к доллару и евро на вечерних дневных торгах на фоне надежд игроков на ослабление геополитической напряженности и разрешение кризиса дипломатическими методами. Тем не менее, оптимизм, обеспеченный вчерашними сообщениями России об отводе войск от российско-украинской границы в места базирования, начал угасать после заявлений генсека НАТО о том, что в организации пока не видят признаков деэскалации между Россией и Украиной.

В РоссииВ Москве отказались воспринимать всерьез заявления генсека НАТОЧитать подробнее

"Они всегда перемещали силы туда и обратно. Так что передвижение – это еще не деэскалация", - отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о сообщениях российской стороны об отводе части военных.

Он также повторил, что для деэскалации, по его мнению, России следует отвести от границы с Украиной не только военнослужащих, но и тяжелую военную технику. Тем не менее, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, Столтенберг указал, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также сказал, что пока не видит признаков деэскалации в районе границы РФ с Украиной, так как там остается мощная группировка российских сил. "До тех пор, пока мы не увидим настоящую деэскалацию, нам нужно проявлять осторожность при оценке намерений Кремля", - сказал он в эфире Sky News в среду.

Министр заявил, что вблизи Украины сконцентрированы значительные российские силы. По сообщению Sky News, Уоллес оценил их в 60% всех российских сухопутных сил. Также британский министр упомянул и о значительных силах ВМФ России около Украины.

Первые эшелоны с боевой техникой покинули Крым после учений, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Подразделения ЮВО отработали нормативы погрузки военной техники на платформы. В течение суток на каждой из задействованных железнодорожных станций Крымского полуострова к отбытию было подготовлено по два эшелона.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

Рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) позднее в среду в надежде получить новые сигналы относительно планов по поводу повышения ключевой процентной ставки.

Инвесторы также анализируют свежие статданные из США. Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также экономисты, принявшие участие в опросе Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 2%.

Продажи мебели и товаров для дома повысились на 7,2%, стройматериалов и садового инвентаря - на 4,1%. Автодилеры увеличили продажи на 5,9%, универмаги - на 3,6%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,4%. В декабре промпроизводство в США снизилось на 0,1%.

Промпроизводство в годовом выражении увеличилось на 4,1% после повышения на 3,8% в декабре.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, геополитические новости продолжают доминировать в новостной повестке среды, оказывая заметное влияние на курс российской валюты. "После вчерашнего укрепления рубля, последовавшего за сообщениями о частичном возращении войск РФ в места постоянной дисклокации после учений, сегодня курс доллара опускался ниже отметки в 75 рублей. Затем доллар отыграл часть потерь, и вечером в среду пара "доллар-рубль" торгуется выше отметки 75 руб./$1. Официальные лица США и НАТО в среду днем выразили сомнение относительно отведения российских войск от украинской границы, в то время как в самой Украине власти сообщают о кибератаках, целью которых стали сайт Минобороны и два украинских банка. Минфин РФ в среду в третий раз с начала года решил не проводить аукционы по размещению ОФЗ. Если говорить о событиях, которые находятся ближе к экономической плоскости, на сегодняшний вечер запланирована публикация протоколов заседания ФРС в январе", - отмечает Беспалов.

"Рубль укреплялся относительно американского доллара значительную часть дня, причинами являются снижение геополитических рисков и повышение цен на нефть, дальнейшее укрепление возможно, учитывая паузу в покупках доллара со стороны ЦБ и повышения учетной ставки российским центральным банком, ближайшая поддержка пары находится около 74,5 руб./$1. (. . .) Следующими поддерживающими рубль инфоповодами могут стать сообщения о том, что многочисленные санкции, анонсированные США, будут отложены или даже отменены. С той же силой, с какой эта угроза нагнеталась, она выстрелит в обратную сторону в пользу рубля и российской банковской системы, бумаг финсектора", - полагает исполнительный директор ИК "Вектор Икс Брокер" Евгений Терещенко.

Нефть

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в среду после публикации данных о неожиданном увеличении запасов этого вида топлива в США по итогам минувшей недели.

Резервы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросли на 1,12 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 2,17 млн баррелей.

Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,33 млн баррелей, дистиллятов - на 1,55 млн баррелей. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 500 тыс. баррелей и снижение второго на 1,5 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду поднялась на 2,83% - до $95,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,91% - до $94,75 за баррель.

Накануне нефть подешевела на фоне смягчения напряженности на границе РФ с Украиной после сообщений об отводе российских войск от границы.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 февраля на 1,1519 рубля, до 75,0141 руб./$1, и уменьшил курс евро на 95,96 копейки, до 85,306 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 69,24 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,054 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 67,12 копейки и составил 75,0885 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 78,635 млн, из которых $733,102 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 345,533 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 72,81 копейки, до 85,3538 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 62,02 копейки, подешевев до 85,3898 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR517,361 млн, из которых EUR156,796 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR360,565 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 9,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 3 б.п. - до 9,98% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 10,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 1 б.п. - до 10,69% годовых.

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