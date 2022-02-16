В Москве отказались воспринимать всерьез заявления генсека НАТО

Мария Захарова назвала Йенса Столтенберга "сбитым натовским летчиком"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве больше не воспринимают всерьез заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нас не интересуют - честно, я вам правду могу сказать - вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась. Они уже нас больше не интересуют", - сказала Захарова в среду на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, "это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов". "Это уже сбитый натовский летчик", - добавила она.

Как подчеркнула Захарова, "будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры".

Ранее стало известно, что Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии на следующие шесть лет и приступит к своим новым обязанностям после того, как покинет пост главы Североатлантического альянса в сентябре 2022 года.