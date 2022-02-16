Поиск
Фристайл14:00Мужчины. Финал  Китай Украина РоссияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

В Москве отказались воспринимать всерьез заявления генсека НАТО

Мария Захарова назвала Йенса Столтенберга "сбитым натовским летчиком"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве больше не воспринимают всерьез заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нас не интересуют - честно, я вам правду могу сказать - вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась. Они уже нас больше не интересуют", - сказала Захарова в среду на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, "это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов". "Это уже сбитый натовский летчик", - добавила она.

Как подчеркнула Захарова, "будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры".

Ранее стало известно, что Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии на следующие шесть лет и приступит к своим новым обязанностям после того, как покинет пост главы Североатлантического альянса в сентябре 2022 года.

Мария Захарова МИД РФ НАТО Йенс Столтенберг

Новости по теме

Новости

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

Минсельхоз заявил о рисках роста цен на четыре товарные позиции в РФ

Журналист Есипенко осужден в Крыму на 6 лет за хранение гранаты

Журналист Есипенко осужден в Крыму на 6 лет за хранение гранаты

В РФ завели уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе

Законопроект об ужесточении наказания за пытки прошел I чтение в Думе

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с Лукашенко

Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

Пандемия коронавируса

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });