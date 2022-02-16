Великобритания обвинила РФ в концентрации близ Украины 60% своих сухопутных сил

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду в эфире Sky News заявил, что пока не видит признаков деэскалации в районе границы РФ с Украиной, и отметил, что там находится 60% всех российских сухопутных сил.

"До тех пор, пока мы не увидим настоящую деэскалацию, нам нужно проявлять осторожность при оценке намерений Кремля", - заявил он.

"Я думаю, что это (напряженность близ Украины - ИФ) сохраняется. Россия не убрала ногу с педали газа", - сказал Уоллес. Министр заявил, что вблизи Украины сконцентрированы значительные российские силы. По сообщению Sky News, Уоллис оценил их в 60% всех российских сухопутных сил. Также британский министр упомянул и о значительных силах ВМФ России около Украины.

Ранее в среду сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что пока не видит признаков деэскалации.

Уоллес отметил, что "нет смысла спекулировать относительно конкретной даты" возможного вторжения на Украину, которое, по его словам, по-прежнему возможно.

Объясняя, почему не стоит фокусироваться на конкретных датах, министр обороны Великобритании заявил, что "русские лучше, чем большинство других (стран - ИФ), могут удерживать свои силы в боеготовности на протяжении нескольких недель".

"Довольно ясно, что намерения (России - ИФ) в отношении Украины - это изменить поведение Киева и изменить отношения НАТО к Украине. И они добиваются этого посредствам угрозы вторжения", - считает он.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.