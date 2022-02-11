ФАС получила первый отчет о добровольном ограничении наценок на продукты в ритейле

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила от ритейла первый отчет о соблюдении добровольного ограничения наценок на продукты - от X5 Retail Group (ООО "Корпоративный центр Х5"), которая управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик" и "Карусель", говорится в сообщении ФАС.

Компания сообщила о средних закупочных и розничных ценах, а также об уровне торговой наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров первой цены.

АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") планирует направить в ФАС информацию о соблюдении добровольно взятых на себя обязательств по итогам месяца. Пока компания прислала перечень товаров, в отношении которых ограничение предельных наценок будет действовать в течение февраля. Ритейлер сообщил, что планирует ежемесячно актуализировать этот список и направлять его в антимонопольную службу.

Планируется, что сети будут регулярно направлять в ФАС отчеты о соблюдении добровольно взятых на себя обязательств по ограничению наценок на социально значимые продукты питания.

В январе 2022 года "Магнит", Х5 и "Бристоль" (входит в Mercury Retail Group) согласились ограничить торговые наценки на некоторые продукты и направили свои предложения в ФАС, сообщало ведомство. Х5 и "Магнит" готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть "Бристоль" - в 10-15%. "Магнит" установил предельные наценки примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

Между тем, ведомства РФ обсуждают снижение предельных наценок на социально значимые товары в ритейле до 5%, сообщали "Интерфаксу" источники на продовольственном рынке.