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СберМаркет запустил доставку заказов на собачьих упряжках

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутской области и Бурятии появилась доставка интернет-заказов на собачьих упряжках. Такую функцию в труднодоступных местах Сибири запустил онлайн-сервис доставки продуктов и товаров для дома СберМаркет.

Довезти заказ туда, куда не проедет автомобиль, смогут хаски. Встретить курьеров на собачьих упряжках можно в Иркутской области и на горе Мамай на южном берегу озера Байкал (Бурятия).

Опция подойдет для негабаритных заказов: один пес способен увезти груз весом только до 20 кг, поэтому перегружать упряжку даже из 6-8 собак с учетом веса человека нельзя. Первый заказ "‎на собаках"‎ получили сотрудники архитектурно-этнографического музея "‎Тальцы"‎ на 47-м километре Байкальского тракта. Также сообщается, что один из заказов уже доставили сноубордисту-фрирайдеру.

Курьеры, которые работают на упряжках, прошли обучение у действующих каюров.

В СберМаркете отмечают, что проводят предновогоднюю акцию вместе с сетью зоомагазинов "‎Бетховен", чтобы привлечь внимание к проблеме квартирного содержания хаски, маламутов, сиба-ину и других северных пород. Из-за трудностей дрессировки такие животные часто оказываются на улице или в приютах.

СберМаркет

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