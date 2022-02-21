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"Сбермаркет" утроил годовой оборот

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" увеличил оборот в три раза, до 58,6 млрд рублей (с НДС, без учета промо).

Количество заказов, доставленных сервисом в 2021 году, выросло в четыре раза - до 24 млн, сообщила компания.

За год "Сбермаркет" начал работать в 56 новых городах, всего сервис доступен в 154 городах. Количество ритейлеров-партнеров за год выросло в два раза - до 120 федеральных и региональных торговых сетей. Количество торговых точек, из которых осуществляется доставка, достигло 7285, тогда как год назад их было 967.

В III квартале "Сбермаркет" начал активно развивать быструю доставку от 20 минут. На конец года доля таких заказов составила более 30%. Экспресс-доставка работает из 88 сетей.

В декабре "Сбермаркет" доставил 4,2 млн заказов, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В пиковые дни был установлен новый рекорд в истории сервиса - более 216 тысяч доставок за день.

По итогам 2021 года "Сбермаркет" вышел в лидеры российского рынка e-grocery и намерен увеличивать отрыв от конкурентов, отмечается в сообщении.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Компания была создана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart. В сентябре 2019 года сервис вошел в "экосистему Сбера". В январе 2021 года Сбербанк стал основным владельцем компании.

Среди партнеров сервиса - федеральные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей", а также специализированные ритейлеры - "Бетховен", "Четыре лапы", "Подружка", Fix Price и др.

Сбермаркет Сбербанк Instamart

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