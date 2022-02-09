Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2021 году в 4,6%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2021 году на уровне 4,6% по сравнению с 2020 годом. Как сообщалось, в 2020 году экономика РФ снизилась на 2,7% к 2019 году.

ВВП РФ в декабре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 4,3% в годовом выражении после повышения на 5,3% в ноябре (оценка уточнена с 5,2%). Об этом говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности".

"По оценке Минэкономразвития России, в 2021 г. ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году (отчетные данные Росстата по ВВП за 2021 год будут опубликованы 18 февраля). В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 г. экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре", - говорится в обзоре министерства.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в 2021 году по сравнению с 2019 годом составил 1,8%.

Минэкономразвития оценило рост ВВП в IV квартале 2021 года на уровне 4,8% в годовом выражении после роста на 4,3% в III квартале, 10,5% - во II квартале и снижения на 0,7% в I квартале 2021 года.

"Вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос", - отмечают в министерстве.

Промышленное производство по итогам 2021 г. выросло на 5,3% (после падения на 2,1% годом ранее).

Объем строительных работ по итогам 2021 года вырос на 6,0% (после роста в 2020 году на 0,7%).

Грузооборот транспорта по итогам 2021 года увеличился на 5,3% (в 2020 г. снижение на 4,7%).

"Единственной крупной отраслью, которая в 2021 г. продемонстрировала спад, стало сельское хозяйство (снижение на 0,9% в 2021 году после роста на 1,3% в 2020 году)", - отмечают в Минэкономразвития.

Показатели потребительского спроса в 2021 г. продемонстрировали уверенный восстановительный рост. Так, оборот розничной торговли увеличился на 7,3% (после снижения на 3,2% в 2020 г.), объем платных услуг населению - на 17,6% (после падения на 14,8% годом ранее), оборот общественного питания - на 23,5% (после падения на 22,6% в 2020 году).

Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики на уровне 3,0% в 2022-2024 годах.

ЦБ РФ ожидает рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по росту ВВП РФ в 2022 году равняется 2,5%, в 2023 году - 2,2%.