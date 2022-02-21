Индекс МосБиржи упал к уровню конца января на новостях из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, откатился ниже рубежа 3300 пунктов и достиг уровня конца января после известий о военном обострении ситуации в Донбассе; индекс РТС упал ниже 1350 пунктов.

К 11:41 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3299,49 пункта (-2,8%), индекс РТС - 1346,36 пункта (-3,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар США стоит 77,14 руб./$1 (-0,16 рубля).

В лидерах отката выступают акции Сбербанка (-4,5% и -4,5% "префы"), расписки TCS Group (-3,9%), бумаги "Яндекса" (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (-3,6%), ВТБ (-3,3%), "Роснефти" (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-3%), "Сургутнефтегаза" (-2,9%), "Газпрома" (-2,7%).

Украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР, завязалось боестолкновение, сообщило министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. "Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08.10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника... Ведется бой", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МГБ ДНР. Сообщается, что в результате прорыва "подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения" народной милиции ДНР.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:41 составил 119,35 млрд рублей (из них 49,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,04 млрд рублей на акции "Яндекса").