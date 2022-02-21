Байден согласился на встречу с Путиным, если не произойдет "вторжения" РФ на Украину

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не предпримет военных действий (против Украины - ИФ). Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжение не произойдет", - говорится в сообщении.

Псаки отметила, что "как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены продолжению дипломатии".

"Мы всегда готовы к дипломатии", - подчеркнула она, добавив, что Вашингтон одновременно готов к действиям, в результате которых Россию "ждут быстрые и суровые последствия, если она вместо этого выберет войну".