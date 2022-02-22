Рубль и индекс Мосбиржи после утреннего снижения перешли к росту

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции, продолжившие снижаться в начале торгов во вторник из-за геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков, спустя полтора часа торгов перешли к росту в рамках коррекции. Доллар и евро к 8:30 снизились приблизительно на 50 копеек к закрытию понедельника и на 1,3 рубля по отношению к пиковым значениям начала торгов, а фондовый индекс МосБиржи сократил потери с 5,4% до 1%, превысив при этом отметку 3000 пунктов.

Доллар опустился в ходе торгов до 79,265 руб., что на 51,5 копейки ниже уровня закрытия понедельника (в первые минуты торгов курс достигал 80,58 руб). Евро при этом подешевел до 89,67 руб., снизившись на 48,25 копейки (утренний максимум - 90,95 руб.). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 50 коп. к уровню закрытия 21 февраля, до 83,95 рубля.

Индекс МосБиржи к 8:30 составил 3004,24 пункта (-1,07%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 5,7%; ряд акций нефтегазового сектора и банков вышли в плюс в рамках коррекции. По итогам первой минуты торгов индикатор составлял 2871,7 пункта (-5,44%), а снижение цен "голубых фишек" достигало 9,5%.

Подешевели акции "МТС" (-5,7%), "Полюса" (-5,6%), Polymetal (-4,8%), "Интер РАО" (-4,1%), АФК "Система" (-4%), "Московской биржи" (-3,4%), "Татнефти" (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-2,9%), "Русала" (-2,3%), "РусГидро" (-2,1%), "Газпрома" (-1,9%), "Магнита" (-1,6%), Сбербанка (-1,3%), "ММК" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "Северстали" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Яндекса" (-0,1%), расписки OZON (-1,2%) и расписки TCS Group Holding (-1,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+6,2%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), ВТБ (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%) и Сбербанка (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 8:30 составил 29,88 млрд рублей (из них 10,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,33 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", падение российских акций, наблюдаемое в начале торгов во вторник, 22 февраля, обусловлено неприятием инвесторов рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Накануне вечером президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал соответствующий указ, в церемонии приняли участие главы обеих республик. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин также поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает Белый дом. "Признание Российской Федерацией так называемых регионов ДНР или ЛНР Украины противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в указе, опубликованном Белым домом. Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов.

Великобритания объявит о новых санкциях против России в ответ на признание ДНР и ЛНР, заявила во вторник глава МИД этой страны Лиз Трасс. Ранее британские СМИ сообщили, что во вторник британское правительство объявит о подобном решении. При этом они отмечают, что речь не пойдет о максимально жестком пакете мер, подготовленном Лондоном ранее. Наиболее жесткие меры, как ожидается, Великобритания введет в случае нападения РФ на Украину.

Высокопоставленный чиновник администрации США сообщает, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет зависеть от того, как в США воспримут дальнейшие действия России. "Мы будем наблюдать и оценивать действия, которые предпринимает Россия, и реагировать соответствующим образом", - сказал он журналистам на брифинге. Как заявил чиновник, российские войска продолжают приближаться к границе Украины, и это, по его мнению, может стать препятствием для проведения встречи. Он отметил, что США в ответ на признание Москвой ДНР и ЛНР "примут дальнейшие меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это явное нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины.