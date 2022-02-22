ЦБ предложил ввести новую статью в УК РФ для борьбы с пирамидами

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Уголовный кодекс РФ может пополниться новой "экономической" статьей с наказанием вплоть до четырех лет лишения свободы. Это один из пунктов концепции изменений в законодательство, которую подготовил ЦБ в рамках борьбы с финансовыми пирамидами.

"Пирамиды - это те же самые мошенники, и здесь нам так или иначе придется идти на ужесточение регулирования, потому что здесь просто огромное количество вовлеченных наших граждан", - сказал во вторник в Госдуме зампред Банка России Юрий Исаев. Он напомнил наиболее свежий пример - "потребительский кооператив" Best Way, от действий которого пострадали тысячи клиентов. "Мы вынуждены будем идти по пути ужесточения регулирования, связанного с переводами в адрес (...) таких вот нелегальных участников рынка", - сказал Исаев, отвечая на вопросы депутатов.

Еще в конце января ЦБ РФ направил свои предложения по борьбе с пирамидами в правительство, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В документе за подписью статс-секретаря - зампреда Центробанка Алексея Гузнова говорится, что регулятор "в целях противодействия деятельности финансовых пирамид, а также снижения негативного социально-экономического эффекта от их деятельности" предлагает на законодательном уровне установить условия для привлечения инвестиций граждан, а также положения, предусматривающие требования, ограничения и запреты в части привлечения инвестиций.

Предложения ЦБ по привлечению инвестиций граждан

ЦБ предлагает зафиксировать, что привлечение инвестиций граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, возможно двумя способами. Первый - публичная оферта либо предложение делать оферту, направленное неопределенному кругу лиц (допустимо в случае встречного предоставления гражданам ценных бумаг, предусмотренных законами "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных фондах" и "Об ипотечных ценных бумагах", или если право на привлечение инвестиций граждан предусмотрено законодательством РФ. Второй - направление предложения, предусматривающее получение прибыли или достижение иного полезного эффекта (только в соответствии с законами о привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ, о цифровых финансовых активах, об АО и ООО, либо в случае встречного предоставления ценных бумаг).

Одновременно ЦБ предлагает ограничить круг лиц, которые вправе заниматься организацией привлечения инвестиций граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Эти функции, согласно концепции ЦБ, могут выполнять только банки или некредитные финансовые организации в соответствии с федеральными законами, регулирующими их деятельность.

Кроме того, ЦБ предлагает законодательно запретить привлечение потребительскими обществами заемных средств от других лиц, кроме пайщиков.

В Кодексе об административных правонарушениях следует прописать ответственность за незаконное привлечение инвестиций граждан лицами, не имеющими на это права, говорится в концепции. В качестве санкции предлагается предусмотреть наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме того, в целях пресечения нелегальной деятельности по привлечению инвестиций граждан, не являющихся ИП, предусматривается административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток. Компетенцию по возбуждению дел об административных правонарушениях предлагается закрепить за прокурорами и полицией, а по их рассмотрению - за мировыми судьями.

Также Банк России предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 172.4, устанавливающей уголовную ответственность за осуществление действий по привлечению инвестиций граждан, не являющихся ИП, либо организацию привлечения инвестиций в крупном размере лицами, не имеющими права на такие действия. Крупный размер незаконных деяний - от 1 млн рублей. В качестве санкции предлагается предусмотреть назначение в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы/дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без него.