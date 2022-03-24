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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Петербурге задержали 80-летнего подозреваемого по делу о финансовой пирамиде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В петербургском аэропорту Пулково при попытке скрыться задержан подозреваемый в особо крупном мошенничестве, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что полиция не дала улететь за границу 80-летнему местному жителю.

По версии правоохранительных органов, пенсионер, будучи руководителем дирекции финансовой пирамиды, привлекал и агитировал людей к вступлению в организацию, собирал у вкладчиков деньги, которые впоследствии передавал своему сыну - организатору преступной группы.

Также следствие установило, что мужчина является акционером иностранной компании, расчетные счета которой якобы использовались для перечисления денег вкладчиков, впоследствии похищенных.

В МВД уточняют, что фигурант был объявлен в розыск 17 марта.

Некоторых его возможных соучастников задержали ранее.

Как сообщалось, в Петербурге расследуется дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), связанное с деятельностью в 2014-2022 годах на территории Петербурга и других регионов РФ финансовой пирамиды.

Петербург МВД
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