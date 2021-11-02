В суд Челябинской области передано дело о финансовой пирамиде с ущербом 104 млн руб.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о хищении более 104 млн рублей у жителей Челябинской области через фиктивный потребительский кооператив передано в суд, сообщает пресс-служба МВД России во вторник.

Следствием установлено, что ранее судимые жители Санкт-Петербурга 1966 и 1967 гг. р. учредили и зарегистрировали в родном городе кредитный потребительский кооператив. Филиалы они открыли в Челябинске и Магнитогорске.

"По условиям договоров о паевом взносе и передаче личных сбережений граждане передают деньги организации, а кооператив возвращает их личные сбережения по окончании срока действия договора и выплачивает начисленные проценты (компенсацию) в размере от 27 до 50% годовых", - говорится в сообщении.

Видимость исполнения со стороны кооператива принятых обязательств обвиняемые создавали, склоняя пайщиков к заключению дополнительных соглашений или выплачивая им компенсации за счет поступивших от других пайщиков средств, отмечает пресс-служба.

По данным полиции, сотрудники филиалов не знали об истинных намерениях владельцев.

По уголовному делу проходят 375 пострадавших граждан, общая сумма материального ущерба - свыше 104 млн рублей.

"Известно, что потерпевшие вносили суммы от 10 тыс. до 1,5 млн рублей. Похищенными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

На время следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) утверждено в областной прокуратуре и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 10 лет.