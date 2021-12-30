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Основатель финансовой пирамиды и его партнер предстанут перед судом в Уфе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии утвердила обвинение основателю потребительского кооператива "Инвестсоцвклад" Евгению Митину и его сообщнику Риму Нурлыгаянову по делу о хищении более 1,7 млрд рублей у вкладчиков, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В сообщении отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, руководство им, координация преступных действий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)".

По данным следствия, в 2015 году Митин создал и возглавил потребительский кооператив "Инвестсоцвклад", который действовал по принципу финансовой пирамиды. В свою деятельность он вовлек Нурлыгянова и других неустановленных людей. Сообщники открыли офисы в Уфе и других городах Башкирии и с 2015 по 2019 годы заключили с физлицами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 9-14%.

"Таким способом обвиняемый и его сообщники похитили у почти 4,3 тыс. граждан свыше 1,7 млрд рублей", - уточнила пресс-служба.

Полученными деньгами они распорядись по своему усмотрению. Митин, в частности, приобрел в Уфе две квартиры на общую сумму более 13 млн рублей. Мужчины вину не признали. В обеспечительных целях на их имущество стоимостью более 55 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы.

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