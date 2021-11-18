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Потерявшая в финансовой пирамиде 2 млн руб. омичка перевела мошенникам еще полмиллиона

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники омской полиции выясняют обстоятельства мошенничества на 531 тысячу рублей под предлогом оказания юридических услуг, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону в четверг.

С заявлением в полицию обратилась 68-летняя омичка.

"Пенсионерка рассказала, что несколько лет назад разместила почти 2 млн руб. в кредитном потребительском кооперативе, который позже оказался финансовой пирамидой. Деньги женщина потеряла, но постоянно искала способы вернуть вложения. Одним из перспективных, на ее взгляд, вариантов оказалась юридическая компания из Ростова-на-Дону, о которой она узнала от своих знакомых и сразу же связалась со специалистами", - говорится в сообщении.

Взявшийся за это дело псевдо-юрист уже на следующий день сообщил омичке, что все ее вложения находятся в шести банках в Женеве. В дальнейшем, создавая видимость работы, он периодически высылал женщине документы по электронной почте и консультировал ее по телефону.

"Итогом месячного общения со специалистом стала неожиданная новость: якобы, пока деньги лежали в иностранных банках, никто не платил за обслуживание счетов. Лжеюрист озвучил: необходимо срочно внести 8 процентов от общей суммы, а Центральный банк займется переводом "швейцарских" миллионов в Россию", - отмечают в пресс-службе регионального УМВД.

Следуя инструкции "представителя" юридической фирмы, омичка перевела на продиктованный ей счет 531 900 рублей. Однако после того как от нее потребовали оплатить еще и налоговый сбор, женщине стало понятно, что предлагающая юридические услуги компания - обычные мошенники.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Омская область МВД

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