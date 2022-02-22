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Центр Хруничева собрал новые ракеты вместо забракованных

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Центр Хруничева собрал новые ракеты взамен тех, в которых обнаружены некачественные комплектующие, сообщил журналистам гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко.

"Те вопросы, которые были на одном из изделий, имели вопрос с применением некачественных материалов - это были метизы, болты. Мы отозвали машины, которые были изготовлены, и собрали за два года новые машины", - сказал он.

В марте 2020 года он сообщил, что из-за выявления бракованных комплектующих для ракет "Протон-М" был перенесен запуск ракеты со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Тогда, по его словам, речь шла о деталях, выпущенных в 2015-2016 годах, брак смогла выявить новая система качества "Роскосмоса". Тогда Варочко обещал, что выявленные дефекты устранят непосредственно на Байконуре.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал поощрить сотрудников, которые выявили дефекты.

Центр Хруничева Протон-М Алексей Варочко Роскомос Дмитрий Рогозин

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