Центр Хруничева собрал новые ракеты вместо забракованных

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Центр Хруничева собрал новые ракеты взамен тех, в которых обнаружены некачественные комплектующие, сообщил журналистам гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко.

"Те вопросы, которые были на одном из изделий, имели вопрос с применением некачественных материалов - это были метизы, болты. Мы отозвали машины, которые были изготовлены, и собрали за два года новые машины", - сказал он.

В марте 2020 года он сообщил, что из-за выявления бракованных комплектующих для ракет "Протон-М" был перенесен запуск ракеты со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Тогда, по его словам, речь шла о деталях, выпущенных в 2015-2016 годах, брак смогла выявить новая система качества "Роскосмоса". Тогда Варочко обещал, что выявленные дефекты устранят непосредственно на Байконуре.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал поощрить сотрудников, которые выявили дефекты.