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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Запуск "Протона-М" со спутниками "Экспресс" перенесен на май из-за неполадок

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс", запланированный на март с Байконура, перенесен на конец мая из-за выявленных неполадок, сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - сообщил Варочко. Пресс-релиз с его высказываниями размещен во вторник на сайте "Роскосмоса".

По его словам, замена связана с обнаруженным несоответствием одного из параметров при проведении контроля комплектующих.

Ранее сообщалось, что пуск запланирован на 31 марта.

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Протон-М

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