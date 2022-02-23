Bloomberg сообщил, что США готовы вводить санкции против Сбербанка и ВТБ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готова при необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка и ВТБ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на американское официальное лицо.

"США в дальнейшем готовы вводить меры против таких организаций, как Сбербанк, ВТБ", - передает агентство со ссылкой на лицо в администрации Байдена.

Источник агентства добавил, что "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".

США также ввели санкции против организаций, принадлежащих госкорпорации ВЭБ и запретили покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года.

По под ограничениями вместе с ВЭБом оказались 25 его "дочек", среди них OFAC перечисляет "ВЭБ-лизинг", "Российский экспортный центр", Росэксимбанк, компанию "Сибуглемет", дочерние банки ВЭБа в Украине и Белоруссии.

Также под санкции попал футбольный клуб ЦСКА, 77,6% которого принадлежит ВЭБу.