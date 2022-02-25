Газпромбанк не увидел влияния обновленных санкций США на свою операционную деятельность

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Новые санкции США, обновляющие условия запрета Газпромбанку (ГПБ) на привлечение средств на американском рынке капитала, не влияют на операционную деятельность кредитной организации, следует из ее заявления.

"Пресс-релиз министерства финансов США, распространенный вечером 24 февраля, и обновленное следом регулирование США сообщают об ограничениях Газпромбанка в части привлечения средств на американском рынке капиталов сроком свыше 14 дней. Такие ограничения не являются блокирующими (SDN) и не влияют на текущую операционную деятельность банка", - сообщили "Интерфаксу" в Газпромбанке.

Газпромбанк с лета 2014 года находится под секторальными санкциями США и Евросоюза, которые накладывают запрет на предоставление долгосрочного финансирования.

ГПБ отмечает, что продолжает обслуживать своих розничных и корпоративных клиентов в обычном режиме.

"Все обязательства перед ними выполняются в полном объеме. Все физические и юридические лица - клиенты банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам", - отмечает кредитная организация.