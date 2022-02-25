В "Открытии" не ждут существенного влияния санкций на работу компаний группы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Санкции не окажут существенного влияния на деятельность "Открытия" и компаний группы, банк был готов к такому развитию событий, говорится в заявлении кредитной организации.

США в четверг включили в санкционный список Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "ФК Открытие"

"У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами", - заявил банк.

"Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы - офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей", - подчеркивает банк.

"Открытие" также сообщил, что продолжит обслуживать брокерские счета.

Попадание в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) накладывает максимально возможные ограничения - блокировку активов банков в американской юрисдикции, запрет на операции в долларах и проведение любых транзакций с американскими компаниями.

"Открытие" входит в список системно значимых кредитных организаций и принадлежит Банку России. В санкционный список также вошли его дочерние банки и компании: "Росгосстрах", РГС банк, НПФ "Открытие, "Открытие капитал", "Открытие факторинг", "Открытие брокер", "Таможенная карта", УК "Открытие", "РГС Холдинг" и еще два кипрских офшора.

ЦБ планировал в этом году продать акции "Открытия" и вместе с инвестконсультантами изучал различные варианты сделки - как IPO, так и продажу стратегическому инвестору.