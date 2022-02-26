Казначейство Великобритании дало ВТБ месяц на сворачивание операций

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Казначейство Великобритании дало ВТБ и его дочерней структуре месяц на сворачивание операций, соответствующая лицензия опубликована на сайте ведомства и действует до 27 марта.

ВТБ 24 февраля попал под блокирующие санкции США наряду с рядом других российских банков. Санкции в отношении ВТБ также ввела Великобритания, они предполагают заморозку активов группы на территории государства.

"У нас есть еще блокирующие санкции Великобритании, которые, к сожалению, не имеют каких-либо оговорок для завершения операций. Мы сейчас изучаем, что это означает для нашего банка VTB Capital PLC с банковской лицензией в Лондоне", - отмечал накануне член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В отличие от американских санкций, которые имеют срок сворачивания операций, ограничения британских властей вступали в силу немедленно, что создало проблему для контрагентов ВТБ. По данным источников Bloomberg, британские банки попросили у Казначейства время на то, чтобы свернуть взаимоотношения с ВТБ. Санкции были введены вечером в четверг, и из-за этого, в частности, могли зависнуть выплаты зарплат, приходящиеся на последнюю пятницу месяца, пояснил необходимость отсрочки один из собеседников агентства.

Казначейство 25 февраля выдало ВТБ генеральную лицензию, которая в срок до 27 марта позволит ему и дочерней структуре VTB Capital PLC свернуть операции.