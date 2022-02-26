Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Казначейство Великобритании дало ВТБ месяц на сворачивание операций

Казначейство Великобритании дало ВТБ месяц на сворачивание операций
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Казначейство Великобритании дало ВТБ и его дочерней структуре месяц на сворачивание операций, соответствующая лицензия опубликована на сайте ведомства и действует до 27 марта.

ВТБ 24 февраля попал под блокирующие санкции США наряду с рядом других российских банков. Санкции в отношении ВТБ также ввела Великобритания, они предполагают заморозку активов группы на территории государства.

"У нас есть еще блокирующие санкции Великобритании, которые, к сожалению, не имеют каких-либо оговорок для завершения операций. Мы сейчас изучаем, что это означает для нашего банка VTB Capital PLC с банковской лицензией в Лондоне", - отмечал накануне член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ЭкономикаВТБ заявил о достаточном времени для сворачивания операций с резидентами СШАЧитать подробнее

В отличие от американских санкций, которые имеют срок сворачивания операций, ограничения британских властей вступали в силу немедленно, что создало проблему для контрагентов ВТБ. По данным источников Bloomberg, британские банки попросили у Казначейства время на то, чтобы свернуть взаимоотношения с ВТБ. Санкции были введены вечером в четверг, и из-за этого, в частности, могли зависнуть выплаты зарплат, приходящиеся на последнюю пятницу месяца, пояснил необходимость отсрочки один из собеседников агентства.

Казначейство 25 февраля выдало ВТБ генеральную лицензию, которая в срок до 27 марта позволит ему и дочерней структуре VTB Capital PLC свернуть операции.

Великобритания ВТБ

Новости по теме

Новости

Медведев не исключил национализации имущества лиц с регистрацией в США и ЕС

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Военная операция на Украине

Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины до "CCC" с "B"

Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения

Военная операция на Украине

Украина запросила экстренное финансирование у МВФ

Украина запросила экстренное финансирование у МВФ
Военная операция на Украине

Аэрофлот приостановил рейсы в Чехию и Польшу до 28 марта

"Дочка" Сбербанка в Чехии остановила работу отделений после нападений

Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 30% от проектной вместимости

Военная операция на Украине

Прекращены переговоры о присоединении России к ОЭСР

Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича

Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });