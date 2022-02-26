Минтранс Великобритании запретил российским частным самолетами полеты в страну

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс сообщил, что решил запретить российским частным самолетам садиться в аэропортах королевства или пролетать через его воздушное пространство. Запрет вступает в силу незамедлительно.

Министр объяснил, что это расширение санкций для российских самолетов, уже введенных из-за нападения России на Украину. Ранее такой же запрет был введен для авиакомпании "Аэрофлот". Перевозчик из-за этого отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая.

24 февраля президент Владимир Путин объявил, что решил провести военную спецоперацию на Украине для демилитаризации этой страны и спасения ее населения от геноцида.

Министр Шаппс назвал это решение незаконным, и добавил, что Британия закрыта для всех, кто может получить выгоду от этого нападения.