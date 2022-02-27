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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Госдума и кабмин подготовят меры поддержки пострадавших от санкций компаний

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам совместно с правительством РФ оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы минимизировать для бизнеса последствия введенных санкций, сообщил журналистам глава комитета Андрей Макаров.

"Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций. Так же мы разработаем предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях", - сказал он.

Говоря о работе российской банковской системы, глава комитета подчеркнул, что ЦБ делает все, чтобы минимизировать последствия от введенных санкций.

"Можно с уверенностью сказать, что Банк России подготовился к введению ограничений в отношении банковского сектора нашей страны, - сказал Макаров. - ЦБ будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что позволит обеспечить бесперебойную работу банкоматов и отделений банков".

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По словам депутата, российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования отделений банков и банкоматов в любой ситуации.

Макаров заверил, что все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. "Банковские карты всех банков, включая тех, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны", - сказал он.

Как добавил депутат, "конечно, есть трудности из-за отключения некоторых банков от международной системы SWIFT, но внутри страны передачу финансовых данных при любом сценарии развития событий обеспечит система передачи финансовых сообщений".

Госдума Андрей Макаров ЦБ РФ SWIFT

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