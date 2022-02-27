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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:33

ЕС планирует заморозить активы Банка России и запретить ему транзакции

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в подтвердила намерение Евросоюза и его партнеров заморозить активы Банка России и заблокировать доступ некоторых российских банков к системе SWIFT.

"Все меры идут наряду с мощным пакетом, что я представляла вчера вечером, и что были согласованы с международными партнерами, - сказала она на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. - "Этот пакет таков: важные российские банки будут исключены из системы SWIFT; мы также запретим транзакции ЦБ России и заморозим все его активы (...) и мы нацеливаемся на активы российских "олигархов", - заявила она.

Телеканал NBC сообщал со ссылкой на заявление SWIFT, что руководители системы будут готовы исполнить решение США и ЕС об отключении от нее некоторых российских банков в случае получения соответствующего распоряжения.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тысяч финансовых учреждений в свыше 200 странах.

На этой же пресс-конференции фон дер Ляйен пообещала запретить в Европе трансляцию телеканалов RT и Sputnik и полностью закрыть небо ЕС для российских самолетов, включая частные джеты. Также она анонсировала новые санкции против Белоруссии.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз Еврокомиссия Урсула Фон дер Ляйен Банк России Жозеп Боррель SWIFT

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