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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Прокачка газа через Украину в воскресенье ожидается на прежнем высоком уровне

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора в воскресенье ожидается на прежнем высоком уровне.

Первая номинация на транзит газа через Украину на воскресенье 27 февраля составляет 105,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Номинации постоянно уточняются в течение дня. Заявка на субботу на данный момент составляет 108 млн куб. м.

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен в Европе в результате введения санкций в отношении российских компаний и проектов. Цена газа на хабе TTF на понедельник составляет $1052 за тысячу кубометров.

Газопровод из России в Германию, который проходит через Белоруссию и Польшу, работает в новом необычном режиме. С 21 декабря по нему прекратился прямой поток газа, и магистраль перешла в реверсный режим (качая газ из Германии в Польшу).

В ночь с пятницы на субботу (посоле 01:00 по Москве) по магистрали возобновилась прокачка в прямом режиме, но она не продолжилась с началом новых газовых суток.

На ближайшую ночь "Газпром" опять забронировал мощности "Ямала-Европы". На внутридневном аукционе "Газпром" забронировал часть мощностей газопровода "Ямал-Европа" в объеме 1,7 млн куб. м в час (45% от пропускной способности магистрали) на последние 10 часов текущих газовых суток (до 08:00 утра воскресенья). Однако на полные газовые сутки 27 декабря пока бронирования не было (в 19:00 по Москве завершилась регулярная сессия бронирования, впереди еще ночная).

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