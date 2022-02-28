"Почта России" будет дольше доставлять посылки из-за перехода на наземный транспорт

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Почта России" в связи с ограничением воздушного пространства для РФ будет доставлять часть отправлений наземным транспортом, это приведет к увеличению сроков доставки, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся", - сказали в пресс-службе "Почты России".

В компании отметили, что пока прием отправлений на доставку осуществляется в обычном режиме. "Если будут изменения, мы предупредим о них наших клиентов дополнительно", - отметили в компании.

В "Почте России" заверили, что компания приложит все усилия, чтобы сохранить бесперебойный почтовый обмен в любых условиях.

Ранее ряд стран объявили о решении закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с ситуацией вокруг Украины. Среди этих стран – Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Исландия, Ирландия, Швеция, Германия, Великобритания.