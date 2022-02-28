Эксперты допустили рост цен на свинину и курятину на фоне эмоциональных закупок

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на мясо бройлера и свинину в РФ, снижавшиеся в последнее время, могут вырасти на фоне эмоциональных закупок из-за форс-мажорных обстоятельств, следует из мониторинга Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики Минсельхоза, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Сезонно на рынке можно было ожидать оживления между гендерными праздниками. Но текущие форс-мажорные обстоятельства могут спровоцировать скачок эмоциональных закупок, а значит и более выраженный рост цен", - говорится в документе.

Согласно мониторингу, индекс цен на живых свиней на восьмой неделе года по сравнению с предыдущей неделей не изменился, в годовом выражении – снизился на 6%, на полутуши – в недельном выражении вырос на 1%, в годовом – снизился на 1%, на окорок – снизился на 1% и 8% соответственно.

Индекс цен на мясо бройлера снизился к предыдущей неделе на 1%, в годовом выражении – на 5%. Куриное филе подешевело на 1% и 5% соответственно. Цены на крылья, фарш и окорочка за неделю не изменились, в годовом выражении снизились на 25%, 14% и 2% соответственно.

По оперативным данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза, средневзвешенная цена свиней (в живом весе) у сельхозпроизводителей на 23 февраля составляла 104,52 тыс. рублей за тонну (без НДС), это на 1,7% меньше, чем неделей ранее. Цены на свиные полутуши снизились на 1,5%, до 159,17 тыс. рублей за тонну.

Средневзвешенная цена на живую птицу к аналогичной дате составила 99,47 тыс. рублей за тонну (без НДС), повысившись за неделю на 0,3%, на мясо кур (тушка) – 131 тыс. рублей (снижение на 0,1%).

Производство свинины в сельхозорганизациях в январе составило 391,9 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Производство мяса птицы выросло на 9,4%, до 523 тыс. тонн.