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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Мосбиржа 1 марта проведет дневные валютные торги с 10 до 19

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" с 1 по 5 марта не будет утренних и вечерних сессий, сообщила пресс-служба Банка России.

Во вторник, 1 марта торги на валютном и денежном рынках биржи будут проходить с 10:00 до 19:00.

ЦБ добавил, что оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации.

Утром регулятор объявил, что, "в связи со складывающейся ситуацией" решил не проводить вообще 28 февраля на "Московской бирже" торги в секции фондового рынка, секции срочного рынка и секции рынка СПФИ. ЦБ обещал к 89 утра вторника определиться с режимом работы биржи в этот день.

Валютные торги на "Мосбирже" проводились.

Утром 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Банк России Мосбиржа Украина

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