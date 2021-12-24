Российские единороги ступают протоптанными дорожками

Итоги года для финтех-сектора

Фото: Patrick Lux/Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сценарий изменения структуры развития "Яндекса", который компания неспешно реализовывала в течение двух лет – несколько скорректировав структуру акционеров и разделив активы СП со Сбербанком – в 2021 году, кажется, начал повторять основной ее конкурент.

Под конец года о выходе из VK объявили USM и Сбербанк. О планах по дальнейшему развитию интернет-компании новые акционеры – "СОГАЗ" и "Газпром медиа" – пока не высказывались. Однако моментальная смена CEO может говорить о том, что грядут качественные изменения в подходе к ее развитию и управлению.

Вопрос о судьбе СП VK со Сбербанком пока остается открытым, в то время как "Яндекс" продолжает уверенно шагать по пути самостоятельного развития, все сильнее консолидируя в своих руках активы из оставшегося СП с Uber.

Курс на получение публичного статуса, проложенный в 2020 году маркетплейсом Ozon, в этом году с переменным успехом взяли сразу пять игроков технологического сектора. Правда, пока двое из них не смогли убедительно подтвердить свою значимость на рынке акций: с момента размещения бумаги Softline и "Циана" подешевели на 7,5% и 23% соответственно. А "Делимобиль", IPO которого ожидали около двух лет, на финальном этапе и вовсе перенес сроки размещения на будущий год.

Адвент-календарь от VK

В уходящем году одна из ведущих интернет-компаний РФ Mail.ru Group преподнесла рынку сюрприз в придачу к смене названия: компания обзавелась неожиданным для рынка акционерами, пускай и косвенными, в лице "СОГАЗа" и "Газпром медиа", которые приобрели по 45% в "МФ Технологии".

Ребрендинг, в результате которого Mail.ru Group сменила название на VK, состоялся в октябре. Компания объяснила изменения продолжением представленной в 2020 году стратегии развития экосистемы компании, центром которой стала соцсеть "ВКонтакте". Большинство сервисов, за исключением "Одноклассников" и игрового бренда My.Games, также получили к основному названию приписку "VK". В дальнейшем новые продукты будут также выпускаться под этим брендом.

Вскоре после ребрендинга о выходе из компании-акционера VK – "МФ Технологий" объявил Сбербанк. Долю в 36% МФТ финансовая организация за 12,8 млрд рублей продала Газпромбанку, который являлся одним из совладельцев компании до конца 2019 года (тогда свою долю в 35% он продал как раз Сберу). Рынок воспринял изменения как первый шаг к "разводу" между Сбером и VK, так как в российской интернет-отрасли уже был подобный пример: незадолго до раздела совместных предприятий с "Яндексом" Сбербанк вернул компании "золотую акцию", которая находилась во владении у банка около 10 лет.

В декабре же о полном выходе из VK объявил ее исторический акционер USM: речь идет о продаже 45% МФТ, которыми группа владела через ПАО "Мегафон", а также о 9% в МФТ, принадлежавших холдингу Усманова и партнеров напрямую.

Долю "Мегафона" в МФТ приобрела страховая группа "СОГАЗ", в числе совладельцев которого структуры Газпрома, ВТБ и члены семьи Ковальчуков. Еще 9% МФТ USM продал ГПБ.

По итогам всех сделок по 45% МФТ получили "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (ГПБ внес в качестве вклада в имущество АО "Газпром-медиа холдинг" 45% МФТ), еще 10% остается у госкорпорации "Ростех".

МФТ принадлежит 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли VK. Акционерами VK также являются структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

Изменение состава акционеров сразу же повлекло за собой и смену CEO VK – вместо Бориса Добродеева, выходца из USM и сына гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, интернет-компанию возглавил Владимир Кириенко – бывший первый вице-президент "Ростелекома" и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Несмотря на то, что теперь выход Сбербанка из VK выглядит вполне логичным, рынок все равно ставит под сомнение будущее O2O – СП по развитию транспорта и фудтеха, хотя обе стороны продолжают отрицать "развод".

В частности, в ходе дня инвестора Сбера предправления банка Герман Греф заявил, что уже встречался с Кириенко и топ-менеджеры договорились расширить партнерскую работу и урегулировать вопросы по развиваемому СП.

"Мы с ним (с Кириенко - ИФ) договорились о дорожной карте совместной, очень плотной работе в ближайшие месяц-полтора для того, чтобы уладить какие-то вопросы, которые у нас еще остаются в совместных бизнесах. Ну и, в том числе, для того, чтобы еще расширить партнерскую работу. У нас всегда были хорошие отношения с VK. Мы договорились о том, что мы пойдем еще дальше", - объяснял Греф.

А вот создание платежного и финансового совместных предприятий VK, "Мегафона", USM и РФПИ совместно с Ant Group ("дочка" Alibaba) в изначальной конфигурации маловероятно, предупредила VK в отчете за третий квартал. На тот момент никаких сигналов о скорой смене акционеров еще не поступало, поэтому корректировка планов казалась сложнообъяснимой, с учетом того, что обязывающая документация по созданию СП была подписана в начале 2021 года.

Изначально предполагалось, что VK выступит крупнейшим акционером платежного СП с долей 40% при условии, что внесет в него РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" и платежную систему VK Pay. В финансовом СП VK должна была получить 5,95% в обмен на 870 млн рублей. USM должна была вложить в финансовое СП денежные средства и активы, в т.ч. АСК Ренессанс, Банк Раунд и "ИнПлат". Ожидалось, что РФПИ, Ant Group и "Мегафон" внесут в оба СП денежные средства и (или) активы.

Какие-то кардинальные изменения в жизни третьего СП " AliExpress Россия", в котором VK участвует вместе с РФПИ, USM и Alibaba, на данный момент сложно представить. Так, партнеры активно инвестируют в логистику и развитие сервиса, только от VK сервис привлек $60,3 млн в обмен на дополнительные акции СП (VK владеет 15% экономической и 17,6% голосующей доли в СП, по итогам раунда значительных изменений в долях компании не ожидается), о планах по инвестициям сообщал и USM.

Однако в 2022 году будет любопытно посмотреть, как Alibaba (наряду с другими зарубежными акционерами VK) отреагирует на смену российских владельцев интернет-компании и как это отразится на СП, которое в настоящее время активно развивается на рынке.

Особый путь "Яндекса"

В отличие от VK, "Яндекс" в уходящем году продолжил курс на обособление перспективных активов, начатый еще в 2020 году после раздела со Сбербанком. Пристальное внимание было уделено трем вертикалям: транспортной мобильности, e-commerce и финтеху.

Впервые смещение фокуса "Яндекса" от исторического к другим бизнесам было отражено в финансовом отчете за I квартал, когда доля нерекламной выручки обошла рекламную, превысив 50%. Сама компания предупреждала, что после 2021 года темпы роста рекламной выручки могут начать снижаться из-за нескольких факторов, в частности, усиления конкуренции на рынке рекламы, особенно на смартфонах, изменения характера запросов пользователей и других.

В этом году масштабные изменения с точки зрения партнерских отношений коснулись двух совместных предприятий "Яндекса" и Uber Technologies : MLU B.V., работающего в сфере транспорта и доставки еды, и беспилотного бизнеса Yandex SDG. В августе партнеры договорились о реструктуризации СП, в рамках которой американскому партнеру выплатили $1 млрд за передачу ряда совместных активов.

Первая часть сделки была закрыта в третьем квартале, в результате "Яндекс" полностью консолидировал СП в сфере беспилотников, выкупив у Uber 18,2%. Российская компания неоднократно повторяла, что беспилотники – одно из ее приоритетных направлений, хоть вопрос о регулировании сегмента беспилотных автомобилей до конца не решен. Несмотря на это, "Яндекс" нашел способ масштабирования бизнеса с помощью беспилотных роботов-курьеров, выведя их за пределы России. Так, роботы-курьеры начали осуществлять доставку еды совместно с Grubhub в кампусах университетов США, в 2022 году роботы начнут доставлять продукты Carrefour в Дубае. В дальнейшем компания планирует экспансию в Израиль и Южную Корею.

Помимо консолидации беспилотников, "Яндекс" в рамках первой части сделки нарастил долю в MLU до 68,3%, по завершению второго этапа доля была увеличена до 71%. Финальная часть сделки, которая была закрыта в конце года, подразумевала выкуп у Uber доли в "Яндекс.Еде", "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Доставке" и их полную консолидацию "Яндексом".

В результате партнеры будут вместе развивать два направления: такси и каршеринг (включая аренду самокатов). Правда, есть вероятность, что этот союз будет недолговечным, так как условия сделки предполагают опцион на выкуп оставшихся 29% у Uber в MLU до сентября 2023 года за внушительные $1,8-2 млрд. Для рынка реализация этого сценария не будет удивительной, учитывая события 2020 года и частые заявления "Яндекса" о желании выкупить долю партнера по привлекательной цене.

Интерес к наращиванию позиций в транспортной мобильности проявился еще в начале года, когда "Яндекс" нашел изящный способ приобрести бизнес ГК "Везет" без баталий с ФАС, которая в течение 2020 года не согласовывала сделку из-за опасений ухудшения конкуренции на рынке.

Интернет-компания решила не покупать бизнес полностью, а приобрести колл-центры и сервис по заказу грузоперевозок, балансовая стоимость которых не попадала в диапазон для согласования регулятором. "Яндекс" заплатил акционерам "Везет" $178 млн. Аналитики тогда говорили, что сумма этой сделки в 1,5-2 раза ниже той, которая была объявлена еще в конце 2019 года, что во многом связано с ухудшением позиций "Везет" на рынке из-за коронавируса.

Направление e-commerce (включает "Маркет", FMCG-сегмент "Еды" и "Лавку" в РФ), или так называемая большая стройка "Яндекса", в уходящем году получило серьезный объем инвестиций в $650 млн, половина из которых, как предполагалось, была направлена для развития собственной логистической платформы, рассказывала CFO "Яндекса" Светлана Демяшкевич, пришедшая в компанию в 2021 году вместо Грега Абовского.

Помимо логистики, средства вкладываются и в расширение бизнеса. Одним из ярких проявлений этого стал запуск fashion-направления.

Еще в мае компания анонсировала планы по приобретению онлайн-магазина KupiVIP, однако через два месяца отказалась от них, решив не пользоваться опционом на покупку сервиса. Причины отказа от сделки не раскрывались, однако уже к концу года стало известно, что "Маркет" запустил fashion-сегмент самостоятельно. В будущем ожидается, что это направление будет генерировать порядка 20% от GMV всего сервиса.

В 2021 году рост инвестиций в e-commerce отражался на финансовой отчетности "Яндекса" во II и III кварталах. Скорректированная EBITDA и маржинальность в июле-сентябре упала на 62% год к году, до 5,6 млрд рублей. Сам же "Яндекс.Маркет" в III квартале получил убыток по EBITDA в размере 11,7 млрд рублей.

В 2022 году инвестиции в e-commerce, вероятно, будут близки к вложениям 2021 года, прогнозировала Демяшкевич. "Принимая во внимание инфраструктуру, объекты, траекторию роста, конкурентоспособность и возможности бизнеса, разумно ожидать сопоставимых расходов на электронную коммерцию", - говорила она.

В 2021 году начало было положено и финтех-вертикали, на которую "Яндекс" также возлагает большие надежды с момента развода со Сбербанком. Компания, наконец, определилась с тем, как будет развивать направление, купив небольшой банк "Акрополь" (а по сути, его лицензию) за 1,1 млрд рублей, из которых 75 млн рублей - премия к капиталу за приобретение. Учитывая, что отменившаяся сделка с "Тинькофф" могла бы обойтись компании в $5,5 млрд, такая сумма приобретения оказалась комариным укусом для кэша "Яндекса" (остаток в 135 млрд руб. на 30 сентября).

Главное, тем не менее, что компания наконец получила банковскую лицензию, которая позволит ей развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере. Позднее компания переименовала "Акрополь" в "Яндекс.Банк" и начала пополнять его капитал.

Вероятно, первые финтеховские плоды рынок увидит уже в следующем году, когда компания наберет достаточное количество сотрудников в штат: сейчас кадры для банка "Яндекса" ищут во всех соцсетях и мессенджерах.

Банки, сделки, два столпа

"Яндекс" оказался не единственной компанией техсектора, принявшей решение о приобретении финансовой организации - по такому же сценарию в уходящем году пошел маркетплейс Ozon. Весной Ozon стал владельцем Оней банка, заплатив за него Совкомбанку 615 млн рублей.

Сделка обеспечила маркетплейс необходимыми лицензиями для дальнейшего развития финтех-направления, в том числе через запуск финансовых сервисов для покупателей и продавцов. CEO Ozon Александр Шульгин в интервью FT рассказывал, что малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях, т.к. оно либо слишком дорого, либо недоступно; при этом информация, которой располагает Ozon, позволяет принимать обоснованные решения о том, какого размера кредит нужен продавцу, предлагающему свой товар на платформе маркетплейса.

Как рассказал "Интерфаксу" CFO Ozon Даниил Федоров, финансовые продукты банк начнет выпускать в начале 2022 года.

Кроме того, в уходящем году Ozon активно наращивал логистическую инфраструктуру внутри РФ и вышел сразу на два рынка СНГ – в Белоруссию и Казахстан.

По словам Федорова, за последний год логистическая инфраструктура Ozon выросла в 2,5 раза - складские площади в РФ превысили 770 тыс. кв. м. При этом в 2021 году Ozon выделил логистическое направление в отдельный сервис Ozon Rocket - чтобы сторонние компании могли использовать инфраструктуру Ozon для доставки заказов из своих интернет-магазинов; в 2022 году аналогичный шаг компания готовится предпринять и в отношении собственного фулфилмент-бизнеса, отдав часть площадей под хранение товаров и заказов, которые делаются не на Ozon.

Рекрутинговый сервис HeadHunter в 2021 году отличился ускоренными темпами роста выручки, которые, как ни странно, были вызваны не только эффектом низкой базы 2020 года из-за коронавируса, но и многочисленными сделками, которые оказывали положительное влияние на финансовые показатели компании.

Начиная со второго квартала HH удваивал свою выручку год к году (рост во II квартале в 2,6 раза, в III квартале - в 2 раза), кратные темпы роста демонстрировала и скорректированная EBITDA. Итоги четвертого квартала рынок увидит только в следующем году, однако топ-менеджеры ожидают, что компания продолжит уверенно расти.

Отражением этого, в частности, стало наращивание доли HH в сервисе комплексной автоматизации подбора персонала Skillaz до 74,99% в августе этого года. Рекрутинговый сервис впервые приобрел долю в компании еще в феврале 2019 года, заплатив за 25,01% 232 млн рублей. В мае 2021 года HH реализовал опцион на приобретение 40,01% Skillaz, доведя, таким образом, долю до 65,02%, позднее стало известно и о приобретении дополнительных 9,97%. Сумму сделки после первой инвестиции компания не раскрывала.

Также HH инвестировал в сервис по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo $5 млн, став ее миноритарным акционером наряду с МТС и венчурным фондом АФК "Система". Привлеченные от HH средства будут направлены на развитие B2B-платформы для самозанятых - "YouDo Бизнес", которую с июля 2021 года в рамках стратегического партнерства развивают YouDo и HH.

Еще одной инвестицией для HH стало участие в инвестраунде портала с отзывами о работодателях Dream Job, в результате которого рекрутинговый сервис получил 25% капитала проекта. Размер вложений также не раскрывался.

Техсектор облюбовал биржу

Уходящий год ознаменован активным стремлением целого ряда технологических компаний выйти на биржу, в том числе и таким экстравагантными способами, как слияние со SPAC или технический листинг.

IPO поставщика IT-решений Softline состоялось на LSE в конце октября с параллельным листингом на Мосбирже. Компания провела размещение акций по $7,5 за GDR, что соответствует нижней границе ценового диапазона в $7,5-10,5; капитализация исходя из параметров размещения составила $1,5 млрд.

В ноябре холдинговая компания сервиса для аренды и продажи недвижимости "Циан" - Cian plc - провела IPO на NYSE и "Мосбирже". Цена размещения составила $16 за ADS - это верхняя граница предварительного ценового диапазона в $13,5-16 за бумагу; компания была оценена в $1,1 млрд.

В середине декабря на Мосбиржу вышла ИБ-компания Positive Technologies, выбрав для этого - возможно, из-за санкционного бэкграунда - не классическую процедуру IPO, а технический листинг. В рамках сделки действующие и бывшие сотрудники, а также партнеры компании (всего 1400 человек) получили возможность продать на открытом рынке акции ПАО "Группа Позитив" (головная компания Positive Technologies), которые были распределены в рамках программы дарения от акционеров компании. По итогам листинга free-float составил около 10%.

В ноябре основатель и совладелец Positive Technologies Юрий Максимов говорил, что за счет листинга компания рассчитывает привлечь 40-50 тыс. новых акционеров из числа физлиц. К тому же, после IPO компания планирует выплачивать акционерам дивиденды из чистой прибыли.

Выход на биржу через слияние со SPAC выбрали для себя международные компании, основанные выходцами из РФ: разработчик игр Nexters и такси-сервис Gett.

Nexters вышел на NASDAQ в августе через слияние с Kismet Acquisition One Ивана Таврина. Бизнес разработчика игр в рамках сделки был оценен в $1,9 млрд.

Gett пока только анонсировал слияние с Rosecliff Acquisition Corp I. По итогам сделки компания станет публичной и также начнет торговаться на NASDAQ. Предполагается, что сделка будет закрыта в I половине 2022 года, предварительная стоимость такси-бизнеса в рамках сделки - $1 млрд.

Вариант слияния со SPAC – впрочем, наряду с проведением классического IPO - теперь допускает и "Делимобиль". Компания, которая готовилась к IPO на протяжении двух лет, через полторы недели после публикации ценового диапазона, соответствующего капитализации $760-912 млн (немного, но недотягивая до статуса "единорога") перенесла выход на биржу на 2022 год, сославшись на рыночные условия. Своя SPAC, кстати, есть теперь и у pre-IPO инвестора "Делимобиля" - "ВТБ Капитала" (вместе с итальянским инвестбанкиром Риккардо Орчелом). Компания Emerging Markets Horizon Corp. привлекла почти $300 млн и теперь ищет объект для покупки среди высокотехнологичных и ориентированных на потребительский спрос компаний, включая и российские. Так что ряды отечественных "единорогов", вполне возможно, вскоре все же пополнятся.