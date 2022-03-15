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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

Торговые сети Приморья ограничили норму продажи ряда продуктов до 2 кг

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Торговые сети в Приморье вынужденно ограничили отпуск ряда товаров, это решение принято из-за спекулятивного спроса, в частности на сахар, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

Так, в супермаркетах сетей "Самбери" и "Реми" теперь каждый покупатель может купить только по 2 кг сахара, муки, соли, риса, гречневой крупы, макаронных изделий, два литра растительного масла, три банки смесей для детского питания, пять упаковок подгузников, говорится в сообщении.

"По информации регионального министерства промышленности и торговли, запасы продовольствия розничных сетей позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение покупателей в плановом режиме", - говорится в сообщении.

Региональные власти заявляют, что нормирование продажи отдельных товаров в одни руки - временная мера, а все ограничения будут сняты после того, как спрос вернется к обычным показателям.

На прошлой неделе в торговой сети "Самбери" была установлена норма продажи по 10 кг указанных продуктов, теперь она снижена. В официальном аккаунте торговой сети сообщается, что снижение нормы продажи не распространяется на магазины Амурской и Еврейской автономной областей.

Приморский край

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