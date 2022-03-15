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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

Байден подписал бюджет администрации США на сумму в $1,5 трлн

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил во вторник, что поставил подпись под законопроектом о финансировании федеральной администрации на $1,5 трлн, причем $13,6 млрд средств предназначены для помощи Украине.

"Я только что подписал двухпартийный законопроект по финансированию администрации, обеспечивая ее работу и предоставляя беспрецедентные $13,6 млрд финансирования для Украины", - написал Байден в твиттере.

В свою очередь издание The Hill отмечает, что бюджет рассчитан на период до сентября.

Проект согласовывался месяцами, пока не был представлен в окончательном виде Конгрессу США на прошлой неделе. После этого он быстро получил поддержку со стороны республиканцев и демократов как в сенате, так и в палате представителей.

США Джо Байден

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