Зеленский обсудил с Байденом финансовую поддержку Украины

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с лидером США Джо Байденом дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона и антироссийские санкции за военную операцию РФ.

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с президентом США. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - написал Зеленский в своем твиттере.

Белый дом сообщил, что Байден в ходе разговора "обсудил недавние переговоры между Россией и Украиной". Кроме того, американский президент рассказал об инициативах США и их союзников по санкциям против Москвы и приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить работу в РФ.

"Байден отметил, что его администрация наращивает Украине помощь в области безопасности, а также гуманитарную и экономическую, тесно сотрудничает с Конгрессом, чтобы обеспечить дополнительное финансирование", - говорится в сообщении.

По данным американских СМИ, ссылающихся на Белый дом, разговор продлился около получаса.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры на границе Украины и Польши.