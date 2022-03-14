Минфин утвердил временный порядок исполнения обязательств по евробондам

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минфин России утвердил временный порядок осуществления выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте, предусматривающий использование счетов "С" для выплат нерезидентам, говорится в сообщении министерства.

"Для исполнения государственных долговых обязательств РФ по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Фактическая возможность осуществления указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и Банка России распоряжаться средствами на своих валютных счетах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву, и в таком случае Минфин будет осуществлять выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленный эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций.

При этом в случае хранения глобального сертификата выпуска еврооблигаций в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" средства будут перечисляться в НРД для проведения расчетов без использования счета "С", а в случае хранения в иностранном депозитарии средства будут перечисляться в НРД и зачисляться на обычные счета лиц, права которых учитываются по системе счетов депо в российских депозитариях, и счета типа "С" иностранных кредитных организаций, выполняющих функции платежных агентов.

Об исполнении своих обязательств банками-агентами Минфин будет информировать дополнительно.

"Искусственный дефолт"

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, приведенным в сообщении, возможность платить по евробондам в рублях была предусмотрена в выпусках с 2018 года.

"Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований. Мы готовы также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах", - отмечает министр.

Ранее был опубликован президентский указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Для нерезидентов из недружественных стран схема установлена следующая: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа "С". Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами".

При этом конвертировать эти рублевые средства в валюту можно будет только при наличии разрешения подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет Силуанов.

Как отмечал министр, конвертация рублей, выплачиваемых для погашения внешнего долга РФ, будет возможна за счет разморозки золотовалютных резервов страны. "Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства", - пояснял Силуанов. "При получении отказа или неполучения ответа от банков-агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте обязательства будет зависеть от введенных ограничений", - сказал он.

Ближайшие выплаты по суверенным евробондам РФ приходятся на 16 марта - это купоны по выпускам с погашением в 2023 и 2043 годах на $3 млрд и $1,5 млрд соответственно.