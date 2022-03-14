Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский Минфин сообщил, что 14 марта направил платежное поручение для выплаты купонов по суверенным евробондам, сообщило министерство.

Поручение направлено банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

13 марта глава министерства Антон Силуанов сообщил, что Россия подготовила платежное поручение для купонных выплат по суверенным еврооблигациям, которые приходятся на среду, 16 марта, если же зарубежные банки этот платеж осуществить не смогут из-за заморозки международных резервов России, выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях.

Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших Банку России доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд.