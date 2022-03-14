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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Силуанов назвал выплату купона по евробондам в рублях исполнением обязательств

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия подготовила платежное поручение для выплаты приходящегося на среду, 16 марта, купона по суверенным евробондам, если же зарубежные банки этот платеж осуществить не смогут из-за заморозки международных резервов России, расплатится в рублях, заявил "России 24" глава Минфина Антон Силуанов.

В нынешних условиях такой платеж будет являться исполнением обязательств со стороны заемщика, ответил министр на вопрос, считается ли рублевый платеж по валютному долгу дефолтом.

"На этой неделе у нас предусматривается погашение очередного купона по еврооблигациям. В среду должны заплатить этот купон. И сегодня, в понедельник, мы подготовили уже платежку, выраженную в иностранной валюте. Дадим такое поручение, соответственно, нашим западным банкам для того, чтобы это платежное поручение было исполнено. Мы будем отслеживать ход прохождения этой платежки и будем предметно мониторить, как будут банки исполнять наши поручения. Да, конечно, в условиях, когда золотовалютные резервы России заморожены - большая часть из них, которая находится в резервных валютах, речь идет о долларах, евро, иенах, фунтах - то исполнение платежа, который предусмотрен именно в этих валютах в условиях заморозки золотовалютных резервов, возможно, столкнется с определенными сложностями. Тем не менее, это будет зависеть уже от возможностей тех банков, а это западные банки, где находятся счета Российской Федерации, исполнить это поручение", - сказал Силуанов.

"Если мы увидим сложности с исполнением этого поручения, то завтра, во вторник уже, мы подготовим соответствующее платежное поручение в рублевых эквивалентах. У нас в соответствии с указом президента предусмотрен и такой сценарий на случай, если платежка не пройдет в валюте. Завтра мы подготовим соответствующее исполнение наших обязательств в рублях, эти средства будут также зачислены на специально открываемые счета в рублевых эквивалентах и в случае конвертации этих рублевых средств в иностранную валюту, в случае возможности такой конвертации средств в иностранную валюту, эти платежи будут исполнены. Если же наши западные партнеры не смогут провести такую конвертацию, средства будут исполняться в той валюте, в которой мы это будем осуществлять", - объяснил он.

"Является ли это дефолтом или нет? Мы свои обязательства выполняем, но те страны, которые, по сути, нам объявили дефолт, заморозив золотовалютные резервы, создают сложности с исполнением наших обязательств. Поэтому с точки зрения Российской Федерации, мы свои обязательства выполняем. Вопрос списания этих средств с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях и по которым было принято решение приостановки операций западными странами", - подчеркнул министр финансов.

13 марта глава Минфина сказал, что из-за блокировки части золотовалютных резервов ЦБ Россия не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд из $640 млрд. 10 марта он объявил, что суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях, пока часть резервов не будет разморожена.

Минфин Антон Силуанов Банк России

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