ЦБ снял мораторий на выплату доходов по ценным бумагам эмитентов РФ нерезидентам

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России снял с иностранных депозитариев ограничения, наложенные предписанием регулятора от 28 февраля, теперь на них распространяется только режим президентского указа от 5 марта.

Предписание ЦБ РФ от 28 февраля требовало от депозитариев и регистраторов приостановить исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам, а также передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам.

На прошлой неделе, вслед за выходом президентского указа от 5 марта №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", ЦБ выпустил новое предписание, сообщил своим клиентам Clearstream. Документ от 6 марта разъяснил, что "блокирующий режим, введенный предписанием ЦБ РФ от 28 февраля, больше не действует в отношении зарубежных кастодианов и номинальных держателей", сообщил Clearstream. Следовательно, с 1 марта применимым считается только режим, введенный указом №95.

Предписание от 6 марта официально не публиковалось. В ЦБ "Интерфаксу" подтвердили факт его выдачи профучастникам, а также содержание документа.

В сообщении международной расчетно-клиринговой организации говорится, что сейчас Clearstream обсуждает влияние указа от 5 марта на свою деятельность с российским центральным депозитарием НРД. "Интерфакс" направил запрос в НРД.

Пока же Clearstream не отменяет мер, введенных в конце февраля - начале марта в ответ на валютные ограничения российских властей: рублевый "мост" и возможность внутренних расчетов в рублях по-прежнему закрыты, отмечается в сообщении.

Указ №95 ввел временный порядок исполнения российскими должниками обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед кредиторами из недружественных государств. Документ установил механизм спецсчетов типа "С", которые открываются на имя иностранного кредитора или иностранного номинального держателя. На счета типа "С" зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами". Конвертировать эти рубли в валюту можно будет только с разрешения российских властей.