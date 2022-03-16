В Казахстане ограничат работу карт Visa и Mastercard Сбербанка

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Работа карт Сбербанка Казахстан будет частично ограничена: Mastercard – с 18 марта, Visa – c 20 марта 2022 года, сообщил банк.

"Уважаемые клиенты, ввиду последних мировых событий изменилась работа карт Сбербанк Казахстан. Согласно уведомлению от международных платежных систем Visa и Mastercard работа наших карт будет частично ограничена: карт MasterCard – с 18 марта, карт Visa – c 20 марта 2022 года. Мы не прерываем отношения с нашими партнерами и надеемся на скорейшее восстановление сервисов", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что все карты Сбербанка (Visa и Mastercard) не перестают работать, но ограничены в функционале.

"Карты Сбербанка продолжают работать на территории Казахстана в полном объеме в сети Сбербанка – оплата в POS-терминалах Сбербанка, получение наличных в банкоматах Сбербанка, а также платежи за услуги в мобильном приложении (. . .) А также клиенты могут подать заявки на открытие карт платежных систем "Мир" и China UnionPay", - говорится в сообщении.

"Дочка" Сбербанка в Казахстане имеет одну из самых широких сетей в стране, более 110 отделений обслуживания во всех регионах республики и третью по размерам банкоматную сеть.

По данным Нацбанка Казахстана, на 1 февраля 2022 года дочерний банк Сбербанка в республике занимал 2-е место по размеру активов среди 22 казахстанских банков, он является участником Казахстанского фонда гарантирования депозитов.