КТК отказался выплатить 4,5 млрд рублей за разлив нефти под Новороссийском

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не собирается платить 4,5 млрд рублей, чтобы возместить ущерб, причиненный разливом нефти под Новороссийском в августе, сообщил руководитель компании Николай Горбань. Ранее в эту сумму ущерб природе оценил Росприроднадзор.

"Давайте начнем с того, что никакого решения не было. Было письмо от Росприроднадзора с предложением добровольно возместить ущерб, с какими-то расчетами. Мы с этим не согласны. Мы ждем дальнейшей реакции Росприроднадзора. Итоговый акт мы получили, штраф мы тоже получили - 300 тысяч рублей, вот и все, что было официально, - сказал он. - Я не думаю, что я вправе называть какие-либо цифры, чтобы не вызвать дальнейший ажиотаж в СМИ, но не 4,5 млрд рублей, точно".

В начале августа в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти во время ее закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1. ВПУ эксплуатирует КТК. В консорциуме заверили, что разлив был быстро локализован и его площадь составила около 200 квадратных метров, а объем - около 12 кубометров.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что на момент радиолокационной съемки 8 августа площадь разлива составляла почти 80 квадратных километров. После этого вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный объем выброса.

Трубопровод КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.