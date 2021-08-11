КТК охарактеризовал состояние разлива как "остаточную пленку" на море

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заверил, что завершил ликвидацию разлива нефти под Новороссийском, который случился 7 августа вечером и в тот же вечер был локализован.

"С этого момента ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. Наблюдаются остаточные явления в форме пленки на поверхности моря. Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб в территориях, прилегающих к морскому терминалу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там повторили, что объем выброса нефти составил примерно 12 куб. м, а последствия разлива ликвидировали аварийщики и техника подрядчика, обслуживающего морской терминал КТК.

На прокачке сырья по системе КТК инцидент не сказался, ее останавливали только на время устранения последствий аварии. "График отгрузки соблюдается полностью", - сообщили в пресс-службе и добавили, что акционеры компании в курсе всех основных событий внутри и вокруг консорциума.

"В компании действуют самые высокие стандарты обеспечения безопасности производства и готовности к чрезвычайным ситуациям. При этом от неожиданностей технического характера на 100% не застрахован никто. По итогам работы проверочной комиссии будут приняты дополнительные меры обеспечения производственной безопасности", - сказали в КТК.

Залповый выброс нефти в Черном море произошел вечером в минувшую субботу во время ее закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства КТК. Компания тогда сообщила, что разлив локализовали уже 7 августа вечером и оценила площадь разлива в 200 квадратных метров.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявил КТК. В российмском "Гринписе" высказали мнение, что ликвидация загрязнения займет до двух недель, если за это время не случится шторма.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору установить истинный масштаб утечки.

КТК назвал причиной выброса разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства. Поврежденное оборудование выпустила монакская компания Imodco. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выразила уверенность, что причиной аварии стала халатность сотрудников, которые пренебрегли своими обязанностями.

"Замена гидрокомпенсатора - история небыстрая, с учетом того, что оборудование уникальное и производится за рубежом", - заявили 11 августа в КТК. Там добавили, что причины аварии устанавливает специальная комиссия.

"Для нас критически важно получить полную и объективную картину причин и условий, способствовавших возникновению нештатной ситуации", - заверили в КТК.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания увеличила мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. Сейчас идут работы по увеличению его мощности до 72,5 млн тонн.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

В марте КТК сменил многолетнего зарубежного подрядчика в черноморской гавани ООО "Ламналко" на дочернюю структуру "Транснефти" - "АО "Транснефть-Сервис". В пресс-службе КТК тогда поясняли, что "Транснефть-Сервис" была выбрана подрядчиком по результатам тендера в 2019 году в связи с истечением срока контракта с "Ламналко" и "действующими в КТК процедурами".

"Ламналко" входит в международную группу Smit Lamnalco, созданную голландской Royal Boskalis и Rezayat Group из Саудовской Аравии. Компания работала для КТК порядка 10 лет. В феврале "Ламналко" отказалась выполнять работы по замене дефектного шланга внутренней линии ВПУ, на котором после шторма обнаружили гофру. Свой отказ компания объяснила отсутствием технических возможностей и приемлемых погодных условий. Вместо нее эти работы с марта должна была выполнять "Транснефть-Сервис".