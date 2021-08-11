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Абрамченко потребовала оценить реальный масштаб утечки под Новороссийском

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб выброса нефтепродуктов под Новороссийском и проверить информацию Российской академии наук о том, что реальная площадь разлива оказалась в 400 тысяч раз больше, чем признал Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Руководству Росприроднадзора она поручила взять на личный контроль ликвидацию последствий аварии и восстановление водной среды, сообщили в аппарате вице-премьера.

В минувшую субботу, в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти во время ее закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1. Эксплуатирующий ВПУ Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что разлив локализовали уже 7 августа вечером и его площадь составила около 200 квадратных метров, а объем - около 12 кубометров.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что на момент радиолокационной съемки 8 августа площадь разлива составляла почти 80 квадратных километров.

В российском "Гринписе" сроки ликвидации разлива оценили в пару недель, если за этот период не случится шторма. В Росрыболовстве заявили, что готовы помочь Росприроднадзору и РАН в оценке последствий разлива нефтепродуктов в море под Новороссийском, а также в ликвидации его последствий.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила расширение трубопровода, которая позволила увеличить его мощность до 67 млн тонн нефти в год. Сейчас идет работа по увеличению мощности трубопровода до 72,5 млн тонн.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Но у казахстанских производителей есть и альтернативные маршруты: транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау-Самара, в Китай - по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Виктория Абрамченко КТК Новороссийск Гринпис РАН Росприроднадзор Росрыболовство Казахстан

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