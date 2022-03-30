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Производитель и импортер детского питания HiPP продолжит работу в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская компания HiPP намерена и дальше импортировать, а также производить детское питание на заводе под Калининградом, сообщили "Интерфаксу" на дочернем предприятии ООО "Хипп".

"HiPP будет продолжать производство и сбыт в России продуктов детского питания, являющихся жизненно важными для детей, так долго, как только это будет возможно", - процитировали в компании ответ зарубежных учредителей предприятия.

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В компании также пояснили, что термин "жизненно важный" означает, что здоровое и качественное детское питание очень важно для детей. Оно является базовой потребностью и не будет иметь ограничений в ассортименте.

Как сообщалось, единственный в России завод компании HiPP расположен в поселке Мамоново в Калининградской области. Он был введен в эксплуатацию в 2009 году, инвестиции в проект составили более 15 млн евро. Производственные мощности предприятия позволяют в течение года выпускать около 32 млн баночек детского питания различных видов.

Учредителем ООО "Хипп" является швейцарская компания Hipp Holding AG.

HiPP Россия
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