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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:57

Берлин обсудит с партнерами решение РФ перевести расчеты за газ в рубли

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что обсудит с партнерами решение руководства России перевести для недружественных стран оплату за российский газ в рубли, передает Bloomberg. 23 марта об этом решении объявил президент Владимир Путин.

"Я обсужу с партнерами реакцию на оплату рублями (за российский газ - ИФ)", - сказал министр и высказал мнение, что "оплата рублями будет нарушением контрактов".

Неназванный высокопоставленный дипломат в ЕС заявил европейскому изданию Politico, что он "сомневается, что это (решение о переводе в рубли - ИФ) убедит такие страны, как Германия, поддержать санкции против российской сферы энергетики". "Это определенно не приведет ни к каким санкциями или решениям на саммите ЕС в четверг", - добавил он.

Германия Роберт Хабек Евросоюз США Владимир Путин
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