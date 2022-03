Выплата купона по евробондам Evraz заблокирована банком-корреспондентом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Выплата купона по евробондам Evraz заблокирована банком-корреспондентом по соображениям комплаенса, это потенциальное "событие дефолта", сообщила компания в понедельник.

Согласно сообщению компании, Evraz перечислил регулярный купонный платеж по еврооблигациям с погашением в 2023 году. Выплаты по купону приходятся на 21 марта, однако, по информации от платежного агента, которым выступает Bank of New York Mellon, London Branch, купонный платеж остается заблокированным по соображениям комплаенса со стороны банка-корреспондента Societe Generale New York.

Компания исходит из того, что эта ситуация связана с включением ее крупного акционера Романа Абрамовича в санкционный список Великобритании, и напоминает в связи с этим свою позицию: бизнесмен не имеет эффективного контроля в Evraz. Сама компания, согласно ее оценке, не находится под санкциями, и запросила подтверждение этой позиции у британских регуляторов - FCDO и OFSI, но ответов пока не получила, сказано в сообщении.