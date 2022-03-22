Платежный агент по евробондам Evraz сообщил о перечислении купонного платежа

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Платежный агент по еврооблигациям Evraz с погашением в 2023 году уведомил компанию о перечислении купонного платежа, который ранее был заблокирован банком-корреспондентом по соображениям санкционного комплаенса, что в перспективе грозило компании риском дефолта.

Как говорится в сообщении Evraz, Bank of New York Mellon проинформировал эмитента о том, что регулярный купонный платеж, выплата которого приходилась на 21 марта, перечислен на соответствующий счет платежного агента.

Evraz также отмечает, что намерен в полном объеме выполнить обязательства по еврооблигациям-2024, эти выплаты предстоят компании 4 апреля.