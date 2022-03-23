В Казахстане сообщили о планах российских экспортеров перенести производство в эту страну

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ряд российский предприятий, ориентированных на экспорт, рассматривают возможность переноса производства в Казахстан, сообщил руководитель зарубежного представительства казахстанской государственной экспортно-страховой компании KazakhExport Александр Цыганков.

"Какой-то бизнес ищет пути выхода (на экспортные рынки - ИФ) через Республику Казахстан, кого-то интересует релокация производства", - сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он отметил, что тренд на релокацию наблюдался еще до введения санкций против России. Конкретные предприятия, которые готовы перенести свои производства в Казахстан, он не назвал.

"Ряд институтов развития республики Казахстан, в частности, KazakhExport адаптирует свои инструменты под меняющиеся реалии. Включаются и финансовые возможности государственного регулирования путем оказания содействия казахстанским предприятиям по выходу на внешние рынки, если мы говорим про Российскую Федерацию", - добавил Цыганков.

Директор по логистике транспортной компании "КИТ" Кирилл Леденцов добавил, что сейчас предприниматели стали перевозить грузы через Казахстан, так как ввоз товаров из Европы полностью прекращен, а количество каналов доставки продукции из Китая ограничено.

"Некие эксперименты проводят все, все пытаются найти какие-то альтернативные варианты ввоза, вывоза. И через Казахстан потоки начали расти. Но я не могу сейчас однозначно сказать, что эти потоки с нами останутся, сейчас это носит экспериментальный характер у многих. То есть должно пройти какое-то время, чтобы цепочки стабилизировались", - сказал он.

Цыганков добавил, что казахстанский и российский бизнес активно интересуется сотрудничеством друг с другом.

АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" - дочерняя организация госхолдинга "Байтерек".