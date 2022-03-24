Оплата газа из РФ рублями не включена в повестку саммита ЕС, но может быть затронута

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - При подготовке саммита ЕС 24-25 марта вопрос оплаты российского газа в Европе за рубли не поднимался, но это не значит, что его не затронут в своих дискуссиях европейские лидеры, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Этот вопрос не поднимался в ходе подготовки", - сказал собеседник журналистов, комментируя накануне в Брюсселе на условиях анонимности повестку открывающейся в четверг встречи Европейского союза на высшем уровне.

Он отвечал на вопрос, насколько распоряжение президента РФ Владимира Путина перевести на российские рубли поставки газа на экспорт в недружественные страны угрожает эффективности санкций стран Запада против России и их единству в этом вопросе, которое планируется продемонстрировать в четверг на саммите ЕС в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена.

"Чтобы ответить на вопрос, насколько реальна такая угроза, это должно быть проанализировано. До сих пор об этом не говорилось на подготовительной стадии", - отметил высокопоставленный источник.

Он предложил посмотреть в четверг, как будет развиваться ситуация и что об этом могут сказать европейские лидеры на своем саммите. "Да, очевидно, что ситуация постоянно меняется", - добавил собеседник представителей СМИ.

Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.