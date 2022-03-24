Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Оплата газа из РФ рублями не включена в повестку саммита ЕС, но может быть затронута

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - При подготовке саммита ЕС 24-25 марта вопрос оплаты российского газа в Европе за рубли не поднимался, но это не значит, что его не затронут в своих дискуссиях европейские лидеры, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

ЭкономикаПутин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. ОбобщениеПутин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. ОбобщениеЧитать подробнее

"Этот вопрос не поднимался в ходе подготовки", - сказал собеседник журналистов, комментируя накануне в Брюсселе на условиях анонимности повестку открывающейся в четверг встречи Европейского союза на высшем уровне.

Он отвечал на вопрос, насколько распоряжение президента РФ Владимира Путина перевести на российские рубли поставки газа на экспорт в недружественные страны угрожает эффективности санкций стран Запада против России и их единству в этом вопросе, которое планируется продемонстрировать в четверг на саммите ЕС в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена.

"Чтобы ответить на вопрос, насколько реальна такая угроза, это должно быть проанализировано. До сих пор об этом не говорилось на подготовительной стадии", - отметил высокопоставленный источник.

Он предложил посмотреть в четверг, как будет развиваться ситуация и что об этом могут сказать европейские лидеры на своем саммите. "Да, очевидно, что ситуация постоянно меняется", - добавил собеседник представителей СМИ.

Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.

Россия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Fitch отзовет рейтинги российских эмитентов до 15 апреля

Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

"СУЭК" не смог вовремя выплатить купон по евробондам-2026

ФНБ в феврале сократился на 675,17 млрд рублей

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Власти Удмуртии попросили Дурова снизить расценки на рекламу в Telegram

Путин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. Обобщение

Путин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. Обобщение

ЦБ запретил исключать из котировальных списков бирж бумаги компаний с российскими корнями

Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля

Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля

Росстат отметил ускорение подорожания сахара за неделю до 13,8%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });