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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Иномарки выросли в цене на 19,6%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%
Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены на легковые автомобили российской сборки с конца февраля по 18 марта выросли на 18%, на локально произведенные и импортированные иномарки - на 19,6%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

По данным ведомства, с 25 февраля по 4 марта российские автомобили, значительный объем которых составляет продукция "АвтоВАЗа", прибавили в цене сразу 17,1%, с 5 по 11 марта - 6,9%, с 12 по 18 марта - 7,4%. С начала года рост их стоимости составил 20,7%.

Импортированные и локально собранные в РФ автомобили иностранных брендов за те же периоды подорожали на 15,2%, 6,9% и 3,2% соответственно. С начала года - на 23,7%.

Как ранее сообщал Росстат, за весь 2021 год российские легковые автомобили стали дороже в среднем на 19,6%, иномарки - на 14,4%. Таким образом, за три недели марта цены на отечественные легковые машины выросли чуть менее, чем за весь прошлый год. По иномаркам мартовский рост цен на иномарки был заметно выше, чем годовой рост в 2021 году.

Росстат
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