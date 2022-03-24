Министр финансов Японии заявил, что Токио не понимает, как платить РФ за газ в рублях

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Япония пока не понимает, как будет выполняться требование России о введении платежей за газ в рублях при расчетах с недружественными странами, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки.

"В настоящее время мы изучаем ситуацию с соответствующими министерствами, поскольку мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать", - сказал министр на заседании парламента.

По его словам, правительство будет внимательно следить за "побочным влиянием" санкций, введенных Японией против России, на экономику страны и финансовые рынки, и предпринимать соответствующие шаги в координации со странами "большой семерки" и международным сообществом.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством объявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли.

Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы России, "Газпром" в январе экспортировал в недружественные страны газа на $6 млрд.