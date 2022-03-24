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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В пятницу на "Мосбирже" торги 33 ценными бумагами, которые уже торговались в четверг, пройдут в рамках основной сессии с 9:50 до 14:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Банка России.

Торги иными акциями, за исключением включенных в индекс МосБиржи, корпоративными облигациями, еврооблигациями, суверенными еврооблигациями Российской Федерации, региональными и муниципальными облигациями, а также иными срочными контрактами пройдут в режиме переговорных сделок/режиме переговорных сделок с ЦК.

Торги ОФЗ пройдут в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50, а также с 9:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок/режиме переговорных сделок с ЦК.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс "Московской биржи" и отдельные акции, входящие в индекс "Московской биржи", будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме.

По остальным инструментам торги на "Московской бирже" пройдут в режиме, аналогичном установленному на 24 марта 2022 года.

24 марта торги на фондовом рынке "Мосбиржи" прошли впервые после месячного перерыва, они также проводились в первую половину дня. Индекс Мосбиржи по итогам сессии вырос на 4,4%, индекс РТС упал на 9%. С 9:50 до 13:50 торги шли в основном режиме, с 9:50 до 14:00 - в режиме РПС/РПС с ЦК.

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