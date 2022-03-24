На первых торгах после перерыва индекс Мосбиржи вырос на 4,4%, индекс РТС упал на 9%

По описанию аналитика, на рынке акций "развернулась борьба между жадностью и страхом"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Первые после месячного перерыва торги на рынке акций "Мосбиржи" завершились подорожанием бумаг сырьевых компаний на фоне благоприятной внешней конъюнктуры (цена Brent поднялась в район $122 за баррель), несмотря на сохраняющиеся геополитические и санкционные риски.

Индекс МосБиржи после локального скачка утром выше 2760 пунктов к закрытию укороченной сессии опустился ниже 2580 пунктов. К концу торгов индекс Мосбиржи прибавил 4,4% до 2578,51 пункта (максимум дня - 2761,17 пункта), индекс РТС из-за мартовского ослабления рубля просел на 9% до 852,64 пункта. Цены доступных для операций blue chips выросли в пределах 17%.

Доллар подешевел на 1,71 рубля, до 96,03 рубля.

Подорожали акции "Роснефти" (+17%), "Татнефти" (+13,1%), UC Rusal (+11,6%), "Магнита" (+11,5%), ПАО "Полюс" (+10,6%), "Газпрома" (+8,6%), "ЛУКОЙЛа" (+7,2%), "Сургутнефтегаза" (+6,8% и +11,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+5,9%), "Норникеля" (+5%), Сбербанка (+4,4% и +3% "префы"), "АЛРОСА" (+3,9%), АФК "Система" (+3,5%), "Московской биржи" (+1,4%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-16,6%), "Интер РАО" (-15,8%), "МТС" (-12,5%), "Северстали" (-9,2%), ВТБ (-3,7%), "РусГидро" (-2,6%), "НЛМК" (-2,4%), "ММК" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи составил 100,222 млрд рублей (из них 22,692 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 22,512 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,875 млрд рублей на акции "Норникеля").

Из-за роста котировок более чем на 20% "Мосбиржа" днем в четверг проводила дискретные аукционы по акциям "ФосАгро" (бумаги выросли за день на 23,4%), "НОВАТЭКа", "Татнефти", "Норникеля", "АЛРОСА", "Роснефти", ПАО "Полюс", "Магнита", "префам" "Сургутнефтегаза" и Сбербанка.

Банк России решил возобновить 24 марта торги на рынке акций "Мосбиржи", для операций были доступны 33 самые ликвидные бумаги 30 эмитентов, при этом для них установлен запрет коротких продаж. Первый торговый день был укороченным - до 14:00.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после недолгих колебаний на старте торгов индекс МосБиржи вышел в ощутимый "плюс", но уверенного продолжения подъема не получилось. В фаворитах оказались бумаги экспортеров, также неплохо выглядел Сбербанк, в то время как в аутсайдеры попали акции ВТБ, "Аэрофлота" и "Транснефти" (-19,4%). Из-за сильного роста торги по отдельным акциям на "Московской бирже" переводились в режим дискретного аукциона, который ранее был специально введен для смягчения динамики рынка в периоды повышенной волатильности.

Поддержку рынку оказывали определенные факторы, в том числе анонсированные покупки акций со стороны Минфина, потенциальные обратные выкупы бумаг от самих эмитентов, рост рублевой стоимости экспортируемого сырья, а также стремление участников рынка сберечь средства от инфляции.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, фактором стабилизации рынка стал введенный "Мосбиржей" запрет на короткие продажи и на участие в торгах нерезидентов.

В центре внимания мирового сообщества находится Брюссель, куда накануне прибыл президент США Байден для участия во встречах в рамках НАТО, G7 и Совета Европы. В четверг сохранилось санкционное давление на Россию, также ЕС может объявить о сокращении закупок российских углеводородов - это спровоцировало рост цен на нефть, отмечает Волш.

Великобритания 24 марта ввела санкции в отношении 33 граждан России и 26 организаций, в перечень попали глава Сбербанка Герман Греф, а также Газпромбанк и Альфа-банк, бизнесмен Олег Тиньков, замминистра обороны Дмитрий Булгаков, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Среди компаний в санкционный список также включены РЖД, "Русгидро", "АЛРОСА", Россельхозбанк, "Совкомфлот". Санкции подразумевают замораживание активов этих физических и юридических лиц.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций в четверг после длительного перерыва в торгах развернулась борьба между жадностью и страхом.

У российского рынка в ближайшее время будут два главных драйвера роста: взлет цен на сырье и ожидание скупки многих бумаг за счет 1 трлн рублей Фонда национального благосостояния. В свете цены нефти Brent выше $120 за баррель очень привлекательна нефтянка, в первую очередь "Роснефть", как одна из самых фундаментально сильных и недооцененных российских компаний. Лишь санкционные риски не давали бумаге расти ранее. Теперь же худшее, похоже, уже случилось.

Скорее всего, "Роснефть" продолжит программу обратного выкупа акций, а ее бумаги стоят в первом ряду в очереди на покупку за счет средств ФНБ. Не исключено, что долю BP в капитале "Роснефти" в размере почти 20% выкупят либо Китай, либо ближневосточные нефтедобывающие компании, и это также станет еще одним драйвером роста акций. Однако не стоит забывать, что "Роснефть" является госкомпанией и на нее могут быть направлены основные санкционные удары. Поэтому портфель стоит разбавить хоть и менее привлекательным, но зато и менее опасным "ЛУКОЙЛом", который также может выкупать свои акции с рынка.

Что касается акций "Газпрома", то пока совершенно не понятны действия европейских потребителей российского газа после решения президента Владимира Путина проводить расчеты за поставки газа только в рублях. С одной стороны, это противоречит условиям уже заключенных контрактов и можно предсказать, какое решение примут суды ЕС в случае подачи исков в отношении российской газовой монополии. С другой стороны, Европа не может обойтись без российского газа, который нужен не только для производства энергии, но и служит сырьем для нефтехимии. Поэтому пока вместо "Газпрома" стоит присмотреться к акциям "НОВАТЭКа", который является не только частной компанией, но и его бизнес меньше завязан на Европу. Из металлургов однозначно интересны "Норникель", ММК и, возможно, "Мечел" с "Русалом" (торги акциями "Мечела" пока не проводятся).

В четверг волатильность торгов оказалась ожидаемо высокой, как и спреды между котировками на покупку/продажу, из-за низкой денежной ликвидности и слабого понимания многими крупными игроками о дальнейших движениях. Возможно, больше определенности будет позже, когда США и Евросоюз объявят об очередных антироссийских санкциях, полагает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, возобновление торгов российскими акциями, даже из ограниченного списка, является позитивным моментом для возвращения рынка к нормальному функционированию. Однако в первые дни не стоит ждать каких-то естественных движений, так как продолжается "разруливание" проблем с обязательствами клиентов и брокеров. ЦБ РФ заранее предупреждал о предоставлении необходимой ликвидности значимым компаниям, поэтому крупные брокеры с банковским участием проблем испытывать не будут.

Кроме того, пока остается неясным, как будут использоваться средства ФНБ, выделенные на покупку акций: будет ли это выкуп "широким фронтом", или средства подключатся лишь для точечной поддержки, отмечает Кочетков.

Агентство Fitch намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями Евросоюза. Принятые 15 марта санкции ЕС запретили европейским агентствам рейтинговать Россию и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. Ранее в этом месяце Fitch объявило о прекращении коммерческой деятельности в России.

Агентство S&P Global Ratings на этой неделе также объявило о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов до 15 апреля.

23 марта президент Владимир Путин заявил, что руководство России решило перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа. Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах, изменится только валюта платежа.

Американские фондовые индексы в среду снизились на 1,2-1,3% на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также возросших опасениях усиления инфляции в США из-за подъема цен на нефть. Падение индекса Dow Jones (-1,3%) по итогам торгов стало максимальным с 7 марта.

Инвесторы продолжают следить за изменением ситуации вокруг Украины и ждут визита в Европу президента США Джо Байдена. Итогом визита могут стать новые санкции в отношении России.

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс может решить в четверг значительно увеличить свой контингент на восточных границах в Европе.

Председатель Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что Федрезерву, по ее мнению, следует повысить базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 0,5% и продолжить повышения в следующем году.

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика фондовых индексов, утренние попытки роста в Европе не получили продолжения (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,02-0,2%, DAX просел на 0,2%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Цены на нефть накануне выросли более чем на 5%, в том числе из-за опасений введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора, 24 марта днем наметилась стабилизация. Майские фьючерсы на Brent к 14:00 по Москве прибавляли 0,2%, до $121,83 за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $114,8 за баррель.